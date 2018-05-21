Нардеп Ильюк просит главу МВД взять под контроль расследование инцидента с распылением газа в николаевской школе

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову взять под личный контроль расследование факта распыления неизвестного вещества в школе №6 в Николаеве.

Об этом сообщают в пресс-службе нардепа.

Напомним, что днем 21 мая в Николаеве были госпитализированы 36 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом. Как сообщили в службе спасения, из школы были эвакуированы около 400 учеников. Детей, которые жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей, доставили в городскую детскую больницу на обследование. Двое детей находятся в состоянии средней тяжести.

– Это уже второй подобный случай за последний месяц в Украине. Кто-то целенаправленно наносит вред здоровью наших детей. Правоохранительные органы до сих пор не дали ответа, что повлекло ухудшение самочувствия учащихся в черкасской школе еще 8 мая. Сегодня похожая ситуация произошла в Николаеве. И никто не понимает, что за вещество распылили. Очень опасная тенденция. Мы с коллегами обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял ситуацию под личный контроль. Мы должны как можно быстрее узнать, что это за вещество, и кто этим занимается, - сказал Артем Ильюк.

Парламентарий обратился и к мэру Николаева Александру Сенкевичу, чтобы тот назначил проведение служебной проверки по соблюдению санитарных правил и норм при обращении с опасными веществами, по результатам которой привлечь к ответственности виновных лиц, а также разработать комплекс мер по недопущению в дальнейшем подобных ситуаций.

– Помимо обращения к Арсену Авакову, необходимо чтобы и мэр Николаева отслеживал ситуацию и держал руку на пульсе. Нужно срочно назначить служебную проверку. К сожалению, в Украине отслеживается ужасная тенденция и такие вопиющие случаи повторяются. Жизни наших детей не должны подвергаться опасности, - сказал Ильюк.

Напомним, 8 мая в Черкассах на территории школы №8 во время проведения школьной линейки произошло массовое отравление из-за распыления неизвестного вещества. С отравлением были госпитализированы 50 учеников и 2 учителей.