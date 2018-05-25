Николаевская таможня с начала года нашла нарушений на 26 миллионов гривен

В течение января-апреля 2018 года Николаевская таможня ГФС обнаружила правонарушений почти на 26 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Николаевской таможне, ссылаясь на начальника ведомства Романа Криля.

В течение отмеченного периода николаевские таможенники завели 80 дел о нарушении таможенных правил на сумму 25,8 миллиона гривен, в т.ч. 29 дел с реально изъятыми предметами правонарушения на сумму 23 миллиона гривен. За аналогичный период 2017 года николаевские таможенники составили 76 протоколов о нарушении таможенных правил на общую сумму почти 5 миллионов гривен, то есть почти в 5 раз меньше, чем в январе-апреле 2018 года.

За указанный период суд рассмотрел 29 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 1,6 миллиона гривен, в т.ч. по 26 делам применена конфискация предметов правонарушений и штраф в размере 1,18 миллиона гривен. Непосредственно Николаевская таможня ГФС рассмотрела 34 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 622,3 миллиона гривен. Большинство рассмотренных дел касались дела относительно заявления неправдивых сведений, необходимых для определения кода товара согласно УКТВЭД, по которому неуплата таможенных платежей составляла 207,2 миллиона гривен.

Как отметил Роман Криль, всего по результатам правоохранительной деятельности Николаевской таможни ГФС за январь-апрель 2018 года в государственный бюджет перечислено почти 806 тысяч гривен, в т.ч. 720 тысяч гривен (почти 90%) – за счет оплаченных штрафов, которые применены к нарушителям таможней и судом.