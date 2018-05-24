Николаевский нардеп потребовал от городских властей прояснить ситуацию вокруг детского сада №67

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк потребовал от Николаевской городской власти ответа о том, что происходит с детским садом №67 в Ингульском районе.

Об этом сообщают в пресс-службе нардепа.

Напомним, что в Николаеве родители жаловались, что детский сад №67 хотят закрыть.

– С самого утра мне звонят родители, которые водят детей в детсад №67. Они заявляют, что в Ингульском районе на базе этого детсада намерены создать некий центр. Сейчас там бьют тревогу, так как в районе очень много детей и ситуация с закрытием может спровоцировать настоящий коллапс.

- Я требую от городской власти внятного ответа о том, что происходит. Что нужно делать родителям, которым завтра некуда будет вести своих детей, а ведь это около 300 малышей? Мы не можем допустить, чтобы в Ингульском районе закрылся детский садик. Если зданию необходим срочный ремонт, то я прошу депутатов Николаевского городского совета на ближайшей сессии поддержать выделение средств на его капитальный ремонт, - сказал Ильюк.

Артем Ильюк заявил, что берет этот вопрос под свой личный контроль: