«Если не будет газа – перекроем дорогу!» – жители села на Николаевщине требуют решить проблему с газификацией

В Березанском районе Николаевщины жители села Украинка потребовали решить проблему с обеспечением данного населенного пункта газом.

Об этом сообщает сайт «Koblevo.news».

Заседание общих депутатских комиссий в Коблево началось с бурного выступления депутата Украинки Виктора Ярофеева, поддержать которого приехали возмущенные отсутствием возможности пользоваться сжиженным газом жители села.

«Жители села, уже отчаявшиеся от пребывания в сложной ситуации, когда сжиженный газ приходится сложно добывать в прямом смысле слова, рассказали о том, что вчера непосредственно перед комиссией в Коблево на общей сходке села решили требовать начать процесс газификации Украинки, в противном случае они будут перекрывать дорогу», - сообщает издание.

- Мне дали субсидию 400 гривен. Вот скажите мне, сколько я могу купить угля? Сколько я раз я могу ездить на заправку, а машины у меня нет?! И таких простых людей, которые страдают без газа – все село! – высказалась жительница Украинки.

Обсуждение газового вопроса перетекло в обсуждение вопроса распределения бюджетных средств между селами, что еще больше накалило страсти. Жители Украинки считают свое село депрессивным и обделенным коблевским сельсоветом.

На данный момент сельский совет продолжает продвигать в Государственный фонд регионального развития уже разработанный проект «Новое строительство сетей газопровода в Украинке», рассказал начальник отдела экономического развития и инвестиций Коблевского сельсовета Василий Одынок.

Попытки получить сельсоветом государственное финансирование на газификацию Украинки начались еще 2 года назад и до сегодняшнего дня были безуспешными. Согласно Постановлению Кабмина №200 от 16.03.2016 года в этом году Коблевская ОТО получила от государства в местный бюджет субвенцию в размере 3 миллиона 282 тысяч гривен.