Smart Maritime Group построит два танкера для голландской компании

Smart Maritime Group (SMG) заключил контракт на строительство двух насыщенных корпусов танкеров-химовозов для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Суда предназначены для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних водных маршрутах Европы. Согласно контракту, SMG изготовит корпус судна, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов, монтаж палубного насыщения, а также выполнит окраску корпуса. Контракт будет выполняться на Николаевской и Херсонской верфях компании. Срок строительства одного корпуса составит 11,5 месяцев. Стоимость контракта составит свыше 145 миллионов гривен.

- Это первый за последние пять лет крупный судостроительный иностранный контракт, зашедший на украинские верфи. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране, продолжающийся военный конфликт, это событие само по себе незаурядно и, надеемся, станет положительным сигналом для всего рынка. Мы давно сотрудничаем с VEKА. Главное наше преимущество в этом сотрудничестве не только конкурентная цена, но стабильно высокое качество, подтвержденное ведущими международными классификационными обществами, - отметил генеральный директор SMG Василий Федин.

История успешных партнерских отношений SMG с VEKA Group насчитывает более 10 лет. За это время SMG построил для VEKA 8 корпусов танкеров-химовозов. В целом для голландского рынка были построены 12 судов аналогичного класса.

Справка:

Технические характеристики судна:

Габаритная длина судна – 110м, ширина – 13,5м, высота борта – 6,59м, масса корпуса – 1200 тонн, грузовместимость – 5320 тонн.

Smart Maritime Group (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. С 1 сентября 2017 года заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет за полный отработанный месяц от 8000 до 26000 гривен.

Smart Maritime Group приглашает на свои верфи в Херсоне и Николаеве сборщиков и сварщиков. Принимаем учеников по профессиям сборщик и сварщик. Наш телефон 0-800-600-400. Звонок бесплатный.

VEKA Shipbuilding B.V. входит в состав судостроительной группы VEKA Group со штаб-квартирой в Веркендаме (Нидерланды). Группа основана в 1988 году. Компания специализируется на строительстве и обслуживании судов внутреннего судоходства. В референс-листе компании двухкорпусные химические и бункерные танкеры, LPG-танкеры; контейнеровозы, пассажирские и другие типы судов. VEKA управляет четырьмя верфями в Нидерландах: в Леммере, Хусдене, Роттердаме и Веркендаме, а также верфями в Восточной Европе и, частично, в Азии.