Николаевский строительный колледж приглашает абитуриентов на День открытых дверей

Николаевский строительный колледж КНУСА приглашает выпускников школ города и области посетить День открытых дверей 2 июня в 10:00 по адресу: улица 1-я Слободская, 2.

Об этом идет речь в сообщении колледжа.

Колледж предоставляет образовательные услуги по дневной и заочной форме обучения по специальностям:

1) 192 – «Строительство и гражданская инженерия» (специализация «Строительство и эксплуатация домов и сооружений»); 2) 121 – «Инженерия программного обеспечения» (специализация «Разработка программного обеспечения»); 3) 191 – «Архитектура и градостроительство» (специализация «Архитектурное проектирование и внутренний интерьер»); 4) 133 – «Отраслевое машиностроение» (специализация «Эксплуатация средств механизации и автоматизации перегрузочных работ»; специализация «Эксплуатация и ремонт подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования»).

5 июня начинает работать группа подготовительных курсов со сроком обучения один месяц для успешной сдачи вступительных экзаменов в колледж. Для иногородних слушателей курсов предоставляется общежитие.