Ремонт коллектора на улице Лесковой начнут 6 июня, - директор «Николаевводоканала»

В Николаеве 31 мая во время встречи с жителями улицы Лесковой генеральный директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко успокоил горожан, сказав, что работы по ремонту коллектора должны начаться 6 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

- Вчера мы объявили о намерении заключить договор с подрядчиком. Законом предусмотрено 5 календарных дней на обжалование результатов переговорной процедуры. То есть 6 июня подрядчик должен приступить к работе. Мы, в свою очередь, не тянем. На прошлой неделе мы начали работы для того, чтобы полностью переправить стоки с Лесковой в другой коллектор. Это обеспечит сухой котлован для проведения работ, а также спасет жителей улицы от страшного смрада. Кроме того, при отсутствии стоков в котловане работы пойдут быстрее.

- Не стоит также забывать, что причиной возникновения чрезвычайной ситуации с аварией на коллекторе является элементарная недальновидность депутатов городского совета, которые игнорировали необходимость реконструкции сетей в течение 20 лет и не слышали специалистов предприятия, которые уже много лет взывали о помощи. ГКП «Николаевводоканал» - эксплуатирующая организация. То есть мы как квартиранты, а «квартира» принадлежит николаевцам, представителями которых являются депутаты горсовета. Еще хочу призвать всех, кто стал заложниками ситуации на Лесковой, не заниматься зарабатыванием политических баллов, не порождать раздор и агрессию, не вешать никого на деревьях, а объединить усилия, чтобы спасти людей! – сказал Дуденко.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.