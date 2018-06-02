Фонд «Доброта и Доверие» приготовил праздничный концерт ко Дню защиты детей

В Николаеве воспитанники Областного благотворительного фонда «Доброта и Доверие» поздравили своих сверстников со сцены с Международным Днём защиты детей своими яркими и трепетными номерами.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

Для того чтобы праздник стал красочным и интересным, даже для самого строгого зрителя, николаевская компания «МСП Ника-Тера» откликнулась на обращение фонда и помогла юным звёздам в пошиве новых костюмов.

- Традиционно отчётный концерт мы проводим перед Новым годом и ко Дню защиты детей, - поделилась глава ОБФ «Доброта и Доверие» Валентина Ткаченко. – Наши зрители – это детки с особенными возможностями, это детки-сироты, из малообеспеченных и многодетных семей, детки-переселенцы и все желающие из всех соцслоёв. Что самое интересное – на сцене у нас тоже выступают особенные детки, но вы даже не поймёте это, как зритель. Поэтому для нас очень важно, что детки развиваются, стараются и хотят показать свой результат, а чтобы это организовать необходимо финансирование. Мы благодарны морскому порту «Ника-Тера» и его руководству за понимание и за поддержку, нам приятно, что мы всегда можем положиться на них, если у нас безвыходная ситуация, - добавила Валентина Ткаченко.

Маленькие зрители не только улыбались и восторгались номерами их сверстников, но и подтанцовывали и подпевали. Кроме этого, благотворительный фонд подготовил приятные сюрпризы для своих помощников. Так, коллектив ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» получил благодарность от имени ОБФ «Доброта и Доверие» за доброе сердце и заботу о детях и молодёжи с особенными потребностями.