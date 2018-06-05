Николаевский порт «Ника-Тера» купил новую технику Caterpillar за 10,5 миллионов гривен

В Николаеве ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний GroupDF, приобрел у международного концерна Zeppelin GmbH новую спецтехнику Caterpillar на сумму 10,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В рамках реализации масштабной программы по обновлению основных фондов и техническому перевооружению предприятия порт приобрел колесный погрузчик средней мощности Cat 980L.

- В планах компании продолжать наращивать мощности порта и увеличивать количество обработанных грузов, поэтому мы инвестируем в закупку самой технологичной и современной техники, без использования которой это невозможно, – прокомментировал первый заместитель начальника порта «Ника-Тера» Анатолий Дворник. – Использование данной техники позволяет нам сократить время нахождения судов у причалов и увеличивает пропускную способность порта. Кроме того, данная спецтехника удобна в эксплуатации и, что немаловажно, отвечает лучшим мировым стандартам по комфорту и безопасности для водителей.

По словам топ-менеджера, погрузчики Caterpillar эксплуатируются на «Ника-Тере» начиная с 2010 года, и на сегодняшний день в парке спецтехники предприятия это уже шестой погрузчик данной марки с аналогичными характеристиками. За это время техника американской компании Caterpillar хорошо себя зарекомендовала с точки зрения надежности, высокой производительности и выносливости, особенно при выполнении погрузочно-разгрузочных операций с грузами высокой насыпной плотности, такими как глина.

Увеличение количества единиц парка спецтехники также обусловлено развитием грузового района порта, который специализируется на перевалке насыпных грузов открытого хранения. В связи с расширением складских площадей и увеличением объёмов поставки грузов, спрос на работу погрузочной техники растёт. Соответственно, появление новой единицы спецтехники нацелено на выполнение всех запланированных погрузочных операций, согласно условиям новых договоров предприятия с клиентами.

Поставщиком спецтехники выступает немецкий концерн Zeppelin GmbH – крупнейший дилер компании Caterpillar в Европе. Приобретенный колесный погрузчик Caterpillar марки 980L обладает мощностью 303 кВт и объемом ковша 5,7 кубометра. Основным фронтом его работ будет проведение грузовых операций с глинами, фосфоритами и углем.