Суд признал незаконными действия АМКУ относительно SMG и «Южной судоремонтной компании»

Хозяйственный суд Николаевской области признал незаконными действия Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в отношении компании «Smart Maritime Group» и ООО «Южная судоремонтная компания».

Суд отменил пункты решения НОТО АМКУ №51 от 28 декабря 2017 года, дискриминационные по отношению к двум указанным предприятиям, говорится на сайте SMG.

Данным решением НОТО АМКУ, не имея на то объективных оснований, объявило действия компании SMG и «Южной судоремонтной компании» антиконкурентными и согласованными. Решение предусматривало наложение штрафов на SMG и ЮСК и лишение компаний права участвовать в тендерах на госзакупки до 2021 года.

Обвинения в антиконкурентном сговоре носили надуманный характер, поскольку в действительности «Южная судоремонтная компания» – независимая от SMG коммерческая структура, ведущая собственную финансово-хозяйственную деятельность. Учредителями и конечными бенефициарами двух предприятий являются разные лица.

Аргументация НОТО АМКУ, по сути, строилась на том, что ЮСК арендует производственную площадку у SMG (участок околостапельной плиты стапеля «0» площадью 300 кв. м, который SMG в своей производственной деятельности не использует), хотя это обычная практика, не противоречащая законодательству и не свидетельствующая о «связанности» тендерных предложений двух разных юрлиц.

Суд установил, что при судоремонте ЮСК использует свой персонал и оборудование. Поэтому довод НОТО АМКУ о том, что оба предприятия используют одну и ту же материально-техническую базу, ошибочен. Деловые отношения SMG и ЮСК не являются основанием для их обвинения в отсутствии конкуренции.

Не являются нарушением законодательства и ценовые предложения, максимально приближенные к цене заказчика, в чем пытались обвинить SMG.

В итоге Хозяйственный суд Николаевской области подтвердил справедливость требований SMG и ЮСК, подавших иски против Николаевского областного территориального отделения АМКУ. Также НОТО АМКУ обязано возместить истцам расходы на уплату судебного сбора.