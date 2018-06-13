Николаевские налоговики приняли участие во всемирной акции Save Oleg Sentsov

В Одессе во время проведения первой Спартакиады ГФС всеукраинского уровня прошла акция в поддержку заключенного в России режиссера Олега Сенцова, который продолжает бессрочную голодовку.

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

В мероприятии принял участие и.о. главы ГФС Мирослав Продан и около 600 работников территориальных органов, в том числе сотрудники Главного управления ГФС в Николаевской области и Николаевской таможни ГФС.

Известный украинский кинорежиссер, сценарист и писатель был задержан в Автономной республике Крым в 2014 году и незаконно приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в «террористической деятельности».

Участники акции требуют принять неотложные меры относительно сохранения жизни Олега Сенцова и сделать все возможное для освобождения всех граждан Украины, которые были лишены свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму.