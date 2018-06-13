«Николаевводоканал» рассказал, как можно провести процедуру поверки счетчика

Коммерческий директор ГКП «Николаевводоканал» Дмитрий Ганиченко разъяснил, как абоненты могут пройти процедуру поверки счетчиков.

Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала» в Facebook.

Ранее николаевцам на пришедших счетах сообщили о необходимости поверки счетчиков, у которых истек срок поверки.

- С января 2018 года из тарифа на воду исключили поверку приборов учета. Поэтому оплата за поверку ложится на плечи абонента. Как поверить прибор учета? Мы провели мониторинг по Николаеву с целью найти подрядчиков, которые специализированно предоставляют эту услугу. Откликнулись две компании, первая – это киевская фирма «Эталон». Она проводит поверку счетчика без демонтажа. Достаточно набрать номер телефона колл-центра, оставить заявку, договориться о времени, и представители компании придут к вам на дом. В районе получаса времени занимает поверка. Через некоторое время они предоставляют документы в «Николаевводоканал», вы приходите за ними, мы вас вносим в базу и вы считаетесь абонентом, у которого счетчик поверен.