«Николаевводоканал» рассказал, как можно провести процедуру поверки счетчика

Коммерческий директор ГКП «Николаевводоканал» Дмитрий Ганиченко разъяснил, как абоненты могут пройти процедуру поверки счетчиков.
Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала» в Facebook.
Ранее николаевцам на пришедших счетах сообщили о необходимости поверки счетчиков, у которых истек срок поверки.
- С января 2018 года из тарифа на воду исключили поверку приборов учета. Поэтому оплата за поверку ложится на плечи абонента. Как поверить прибор учета? Мы провели мониторинг по Николаеву с целью найти подрядчиков, которые специализированно предоставляют эту услугу. Откликнулись две компании, первая – это киевская фирма «Эталон». Она проводит поверку счетчика без демонтажа. Достаточно набрать номер телефона колл-центра, оставить заявку, договориться о времени, и представители компании придут к вам на дом. В районе получаса времени занимает поверка. Через некоторое время они предоставляют документы в «Николаевводоканал», вы приходите за ними, мы вас вносим в базу и вы считаетесь абонентом, у которого счетчик поверен.
- Второй вариант – ЧП «Левченко», с демонтажем прибора учета. Вы должны оставить заявку на «Николаевводоканале» о распломбировке счетчика, созвониться с подрядчиком ЧП «Левченко», договорить о дате и времени, когда приедет его бригада, демонтирует счетчик. Прибор учета поверят, привезут обратно, смонтируют и опять его опломбируют. Выбор ваш, вы сами определяетесь, как вам удобнее. Если есть еще варианты, вы можете их использовать, - сказал Ганиченко.