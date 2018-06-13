Необходимо обеспечить принятие тех проектов, в которых реально нуждаются горожане, – нардеп Ильюк

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк призвал руководителей фракций в Николаевском городском совете обеспечить принятие тех проектов, в которых реально нуждаются горожане. В частности, за распределение средств субвенции на установку газовых счетчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Артема Ильюка.

В четверг, 14 июня, состоятся заседания исполнительного комитета и сессии Николаевского горсовета.

- Помимо земельных вопросов на них должны рассмотреть вопрос распределения средств госсубвенций, которые народные депутаты от Николаева смогли «выбить» для любимого города. Однако эти вопросы уже полгода не решаются, а тянуть дальше некуда. За последние несколько дней я пообщался со многими депутатами Николаевского городского совета и большинство из них со мной полностью согласны: они готовы отбросить свои политические амбиции и, заходя в сессионный зал, работать лишь на благо николаевцев.

- Так как некоторые руководители фракций играют в договорняки и отстаивают свои личные интересы, прикрываясь благими намерениями, выдавая свои желания за решения целой фракции и принуждая ее к партийной дисциплине, я призываю руководителей партий, представленных в городском совете, обеспечить принятие тех проектов, в которых реально нуждаются горожане.