Необходимо обеспечить принятие тех проектов, в которых реально нуждаются горожане, – нардеп Ильюк

Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк призвал руководителей фракций в Николаевском городском совете обеспечить принятие тех проектов, в которых реально нуждаются горожане. В частности, за распределение средств субвенции на установку газовых счетчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Артема Ильюка.
В четверг, 14 июня, состоятся заседания исполнительного комитета и сессии Николаевского горсовета.
- Помимо земельных вопросов на них должны рассмотреть вопрос распределения средств госсубвенций, которые народные депутаты от Николаева смогли «выбить» для любимого города. Однако эти вопросы уже полгода не решаются, а тянуть дальше некуда. За последние несколько дней я пообщался со многими депутатами Николаевского городского совета и большинство из них со мной полностью согласны: они готовы отбросить свои политические амбиции и, заходя в сессионный зал, работать лишь на благо николаевцев.
- Так как некоторые руководители фракций играют в договорняки и отстаивают свои личные интересы, прикрываясь благими намерениями, выдавая свои желания за решения целой фракции и принуждая ее к партийной дисциплине, я призываю руководителей партий, представленных в городском совете, обеспечить принятие тех проектов, в которых реально нуждаются горожане.
- Опережая все возможные вопросы, отмечу, что средства субвенции – это целевые деньги, которые в данном случае можно потратить только на установку индивидуальных бесплатных газовых счётчиков и «перебросить» их на другие проекты нельзя. Мы ни в коем случае не помогаем газовым монополистам. Наоборот, мы, решением Верховной Рады обязали их устанавливать индивидуальные газовые счетчики и дальше, но у нас есть шанс ускорить процесс, а потому отказаться от этих средств было бы не просто глупо, это был бы плевок в лицо горожанам. Николаевцы должны получить свои счетчики, отремонтированные подъезды, заасфальтированные внутриквартальные проезды, а детсады, школы и училища – необходимую технику и спортивное снаряжение. Я надеюсь, что завтра все депутаты городского совета придут на сессию, проголосуют и покажут всему городу, что они хотят и могут работать! – сказал Ильюк.