В «Николаевводоканале» рассказали, куда можно обращаться, чтобы поверить счетчик

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Николаевцы для поверки счетчиков могут обращаться в любую организацию, которая имеет свидетельство на поверку приборов учета или сотрудничает с организациями, у которых есть такое свидетельство.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Как пример привели три организации:

- государственное предприятие «Николаевский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации», адрес проспект Центральный, 11/5, телефон 344066;

- ЧП «Левченко Ю.Г.», улица Пограничная, 161, телефон 582598;

- «Эталон АСП», телефоны 0800750903, 0974692282.   

Напомним, что ранее «Николаевводоканал» рассказал, как можно провести процедуру поверки счетчика.

Вадим Богданов

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