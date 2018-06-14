В «Николаевводоканале» рассказали, куда можно обращаться, чтобы поверить счетчик

Николаевцы для поверки счетчиков могут обращаться в любую организацию, которая имеет свидетельство на поверку приборов учета или сотрудничает с организациями, у которых есть такое свидетельство.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Как пример привели три организации:

- государственное предприятие «Николаевский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации», адрес проспект Центральный, 11/5, телефон 344066; - ЧП «Левченко Ю.Г.», улица Пограничная, 161, телефон 582598; - «Эталон АСП», телефоны 0800750903, 0974692282.

Напомним, что ранее «Николаевводоканал» рассказал, как можно провести процедуру поверки счетчика.