Фонд «Развитие Коблево» вручил подарки детям-сиротам, отдыхающим в «Орленке»

В четверг, 14 июня сотрудники благотворительного фонда Олега Боза приехали к детям Коблевской общины, отдыхающим в детском оздоровительном центре «Орленок» в Рыбаковке.

Об этом сообщает сайт «Koblevo.news».

Давно известно, что «Орленок» знаменит на всю Украину как место, где могут получить качественное оздоровление дети-сироты из разных интернатов по всей стране. В этом году управление образования Коблевской ОТГ организовало активный пятидневный отдых в «Орленке» для 45 детей.

Для того чтобы разнообразить их развлечения, добавить еще больше радости к эмоциям от купания в море и просто подарить детям яркое настроение, фонд инициировал неожиданный сюрприз. Посоветовавшись с педагогами, глава фонда Олег Боз решил, что самое актуальное и неизменно приносящее детям всех возрастов удовольствие – это спорт.

- В социальных сетях, по ТВ, в СМИ под Новый год и Рождество я каждый год вижу призывы о помощи сиротам и детям из семей, которые оказались в трудной ситуации. И каждый раз задаюсь вопросом, почему только на праздники дети должны получать подарки? Я понимаю, что дети нуждаются не столько в игрушках и спортивном инвентаре, сколько в нашей защите, внимании и любви. Фонд, конечно, не может заменить им родительскую заботу, но если бы вы видели их глаза, когда они кричат «Спасибо!», когда начинают спорить друг с другом, выбирая, кто и чем будет играть – это счастье. Для них это настоящее счастье. Подарки надо дарить всегда, не привязываясь к праздникам. Обычно мы приезжаем в школы и детсады, а вот сегодня решили воспользоваться случаем, когда детки собраны все вместе, и приехали сюда – в «Орленок», – поделился Олег Боз.

Стоит отметить, что в небольшую делегацию благотворительного фонда вошла Светлана Талоха – и.о. главы Коблевского сельсовета, которая отметила, что знает, насколько сильно эти дети нуждаются в подобных вещах.

«Подарки, как и полагается, были разобраны в считанные секунды. Первыми пошли в ход ракетки и волейбольные мячи, которым сразу нашлось применение. Помимо футбольных и волейбольных мячей, теннисных ракеток дети получили в подарок дартс, лото, кегли, гимнастические мячи, шашки и большую боксерскую грушу, вызвавшую не только у мальчишек, но и у девчонок громкое «вау!» - пишет издание.

Также благотворительный фонд дофинансировал питание детей, выделил средства на полноценное питание воспитанников «Орленка».