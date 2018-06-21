В магазине меховой одежды STARDUST стартовали грандиозные скидки

Спешим сообщить, что по многочисленным просьбам посетителей, меховой магазин STARDUST, который находится в самом центре города, объявил о 50 процентном снижении цены на демисезонные модели.

Распродажа с первых рук – это уникальный шанс приобрести вещи по выгодным ценам. Никто и нигде не сможет предложить вам такого, так как STARDUST является непосредственным производителем и может позволить себе продать товар по ее себестоимости, а в некоторых случаях даже ниже, во избежание остатков и простора для новой коллекции.

Старт акции начался с демисезонных пальто с миланского кашемира и шерсти, джинсовых курток с мехом, а также песцовых жилетов. Каждая из акционных моделей имеет свои особенности: пальто двусторонние, от джинсовок можно отстегнуть мех, а жилеты дополнены съёмными рукавами, капюшонами и воротниками. Эти позиции возможно приобрести со скидкой в 50%.

Напоминаем, что торговая марка STARDUST является отечественным производителем, который работает исключительно с аукционными мехами Северной Америки, Дании, Финляндии и выставочным итальянским текстилем.

Здесь вы так же найдете сопутствующие аксессуары того же производства, которые станут яркими акцентами вашего образа – это меховые клатчи, шелковые платки с норковой отделкой, а также брелоки-пушки из финского песца, чернобурки и норки.

STARDUST предоставляет не только готовую продукцию, а также пошив на заказ моделей в ваших собственных вариациях.

Не упустите свой шанс приобрести действительно качественную вещь по горячей цене.

Магазин работает каждый день с 11:00 до 20:00 по адресу г. Николаев, улица Никольская 52/1 (угол ул. Соборная/Никольская).

Телефоны магазина: 095-093-51-84, 097-093-27-84.