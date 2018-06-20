Они в оппозиции к николаевцам, - нардеп Ильюк раскритиковал «Оппоблок», заблокировавший субвенцию для двух районов

Фракция «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете из-за политической подоплеки не проголосовала за субвенцию Ильюка, которая позволила бы направить государственные средства на нужды жителей Ингульского и Корабельного районов.
Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк, передает его пресс-служба.
– Сегодня на сессии Николаевского городского совета представители фракции «Оппозиционный блок» показали всему Николаеву их истинное отношение к горожанам. Проголосовав за два вопроса по субвенциям народных депутатов от «Блока Петра Порошенко» на Заводский и Центральный районы, они полностью проигнорировали оставшиеся два района – Корабельный и Ингульский.
- До последнего не хотелось верить, что фракция «Оппозиционного блока» в горсовете управляется из недр БПП, а возможно и ОГА. Я не раз призывал депутатский корпус отбросить политические амбиции и начать работать не против кого-то, а на благо, на благо наших горожан, интересы которых мы представляем. Но, к сожалению, им выгоднее отстоять свои корыстные цели, чем собрать политическую волю в кулак и пойти против решения руководства.
- Выбитую мной государственную субвенцию так и не пропустили. Тысячи николаевцев не получат свои долгожданные бесплатные индивидуальные газовые счетчики в этом году, школы и детсады не получат технику и инвентарь. Чтобы я ни сделал, какие бы деньги ни привел в бюджет Николаева, из-за политической подоплеки эти вопросы блокируются некоторыми депутатами горсовета, теми, кто называет себя «оппозицией». К моему сожалению, «Оппозиционный блок» давно не в оппозиции к действующей власти, они в оппозиции к своим избирателям, жителям Николаева. Я благодарен тем депутатам, которые нажали кнопку «за», они настоящие народные избранники. Обещаю, что мы будем бороться дальше! – выступил с обращением Ильюк.