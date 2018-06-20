Они в оппозиции к николаевцам, - нардеп Ильюк раскритиковал «Оппоблок», заблокировавший субвенцию для двух районов

Артем Ильюк Фракция «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете из-за политической подоплеки не проголосовала за субвенцию Ильюка, которая позволила бы направить государственные средства на нужды жителей Ингульского и Корабельного районов.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк, передает его пресс-служба.

– Сегодня на сессии Николаевского городского совета представители фракции «Оппозиционный блок» показали всему Николаеву их истинное отношение к горожанам. Проголосовав за два вопроса по субвенциям народных депутатов от «Блока Петра Порошенко» на Заводский и Центральный районы, они полностью проигнорировали оставшиеся два района – Корабельный и Ингульский.

- До последнего не хотелось верить, что фракция «Оппозиционного блока» в горсовете управляется из недр БПП, а возможно и ОГА. Я не раз призывал депутатский корпус отбросить политические амбиции и начать работать не против кого-то, а на благо, на благо наших горожан, интересы которых мы представляем. Но, к сожалению, им выгоднее отстоять свои корыстные цели, чем собрать политическую волю в кулак и пойти против решения руководства.