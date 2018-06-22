«Николаевоблтеплоэнерго» посетила наблюдательная миссия Всемирного банка

Во вторник, 19 июня, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с рабочим визитом посетила наблюдательная миссия Всемирного банка, чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Как известно, проектом предусматривается кредитование шести украинских теплогенерирующих предприятий на сумму более 300 миллионов долларов США. Кроме Николаева в программе участвуют Каменец-Подольский, Тернополь, Херсон, Харьков и Днепр. Целью проекта является снижение потребления энергоносителей, а также уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Николаев на реализацию проекта, который предусматривает работы по замене изоляции, реконструкции котельных и др., получил $21,7 миллиона. На данный момент уже закончены работы по изоляции 25,4 километра воздушных теплосетей и начата установка индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах Корабельного района. По словам директора предприятия Николая Логвинова, в целом миссия осталась довольна увиденным.

- Для нас эти визиты, прежде всего, призваны, так сказать, сверить часы. Мы получили замечания по некоторым моментам в реализации проекта. Есть определенные проблемы из-за того, что проект начали реализовывать только в прошлом году, а должны были гораздо раньше. Нам удалось догнать график, но определенные проблемы все еще есть, - отметил Николай Логвинов.

Также, по его словам, миссия помогла решить отдельные проблемные вопросы, выступив модератором между «Николаевоблтеплоэнерго» и компанией, которая также принимает участие в реализации проекта, и от нее зависит успешность реконструкции котельных.