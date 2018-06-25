Карма нашего побережья или извечное «опять»

Пребывая с визитом в курортном поселке Коблево, я, как желчный человек, зрадофил и всепропальщик просто не мог не обратить внимание на извечно - ежегодно НЕПОБЕДИМОЕ явление на этом довольно известном в Украине курорте.

Да, да - это вечная грязь и горы мусора. Причем что сезон еще не начался и отдыхающих только процентов 30 в наличии. Что же будет в разгар сезона? Будет - как всегда...свинарник и свалки.

В одном месте прямо возле пляжа в первый день на мусорниках были кучи мусора. Пообшавшись с продавцами и работниками детского мини - городка (в котором дети лазят) - узнал, что эти кучи мусора уже так несколько дней стоят (см фото 1 и 2,3) и их никто не вывозит. Также под ногами разваленная и недоделанная дорожка (4) из набережной, которую делали для отдыхающих.

При повторном визите через пару дней все оказалось еще более прозаичней - урны просто ...убрали. Ну да - а зачем они там? И теперь мусор просто валяется на песке пляжа.

Работники соседних кафе и прочих развлекательных предприятий собираются делать митинг - им надоело полное бездействие местной администрации.

Недавно даже губернатор Савченко Олексій Савченко выступал на тему по поводу чистоты курортной зоня отдыха. И толку? По пути я еще немного насобирал свойственных нашему Коблево пейзажей - мусор, горы песка под бардюром на центральной дороге, дикие торговые точки с уродливыми грязными ящиками. Азия....

Что же будет в сезон?

Парадокс в том, что Коблевская администрация собирает в качестве аренды десятки миллионов гривен за сезон. Я знаю там некоторых фигурантов, которые уже давно на скромных постах райадминистрации стали долларовыми мультимиллионерами.

Только на порядок им плевать.

И многие предприниматели, там работающие, имеют огромные прибыля - но явно не переживают за чистоту.

Неужели так трудно администрации обеспечить порядок и организовать нормальную службу уборки? При таких то сказочных прибылях? Да там должна идеальная чистота быть везде! Бездари, ля.