В Корабельном районе Николаева организовали настоящие народные гуляния на Ивана Купала

В Корабельном районе Николаева 23 июня отметили народный праздник Ивана Купала.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

Так, казацкая община совместно с организацией «Семейное дерево Николаева» подарили возможность местным жителям с головой окунуться в обычаи старинного праздника на берегу реки на пляже «Чайка». Одним из спонсоров гуляний выступил «Морской специализированный порт Ника-Тера», который уже далеко не первый раз поддерживает подобные инициативы.

Праздник никого не оставил без внимания: каждый мог принять участие в казацких соревнованиях, поучаствовать в детских конкурсах, погреться у костра. Все желающие стали участниками концертно-развлекательной части, в которой организаторам помогли творческие коллективы Николаевского городского Дворца культуры «Корабельный» и Кульбакинского Дома культуры. Жители с удовольствием наслаждались выступлениями вокалистов, хора, танцовщиц-акробатов.

Известно, что раньше Ивана Купала считался у славян праздником солнца, зрелости лета и зеленого покоса. По мнению предков, именно в это время наивысший расцвет природы. Тогда люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав, после веселились, водили хороводы, пели песни. Согласно легенде, ночь на Ивана Купала символизировала союз мужского и женского начал, двух стихий (Купало – воплощение огня, Марена – воды). Поэтому организаторы позаботились и про обрядовую часть программы – все стали свидетелями обряда венчания, а желающие сражались на мягких саблях и участвовали в других казацких играх.