«Благодаря поддержке мы обязательно продолжим борьбу», - николаевский экипаж выступил на ралли «Кубок лиманов»

На выходных состоялось долгожданное событие для любителей автогонок – 2-й этап Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок лиманов». 24 июня в селе Капустино 37 экипажей из разных уголков Украины и других стран боролись за призовые места.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

Николаев был представлен всем известным семейным экипажем Гриневичей – Николаевской раллийной командой на «ВАЗ-2109». В подготовку николаевских гонщиков на этот сезон вложили свою лепту городские меценаты, депутаты, а также предприятия, такие как «Морской специализированный порт Ника-Тера», «UPSS Terminals» и «МегаГрад».

Вечером 23 июня николаевцы смогли поближе познакомиться с гонщиками и их авто, позадавать вопросы и сфотографироваться с экипажами. Ведущий презентовал каждый экипаж, рассказывая всем интересные истории о гонщиках – у кого на этих гонках дебют, кто приехал на чемпионат из Турции, Молдавии, а кто уже является «старичком» всеукраинских соревнований. Под номером 43 представили Николаевскую раллийную команду.

- К домашнему этапу гонок мы готовились напряжённо, - поделился пилот николаевской команды Евгений Гриневич. - Мы понимали, какая лежит на нас ответственность и старались по максимуму исключить возможность технического схода, что произошло на первом этапе. Мотор был построен общими усилиями, переход на инжектор – все было сделано только для результата на домашней гонке.

Евгений также поделился, что сам по городу передвигается на обычной машине «ВАЗ-2106» и самое главное для городского режима – это полное соблюдение ПДД. Штурман Николаевской раллийной команды Татьяна Гриневич машину по городу не водит, как сказал супруг, к счастью, хотя она является кандидатом в мастера спорта Украины по автоспорту. На торжественной церемонии с экипажем присутствовал и их сын, гордо фотографируясь с родителями. Такие простые люди и такие сильные спортсмены боролись 24 июня на трассе за призовые места с мощными соперниками и ехали большую часть трассы наравне с ними.

- Ещё вначале сезона мы рискнули поддержать единственную николаевскую раллийную команду и нисколько не пожалели об этом, а наоборот гордимся командой, целеустремлённостью и настойчивостью её участников, - отметил первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник. – Принять решение участвовать в чемпионатах с мощными соперниками, не побояться выступать наравне с ними и преодолеть все трудности на пути к гонкам – это стоит похвал. Желаем нашей команде продолжать своё дело – впереди ещё много побед!

За день до заезда экипажи прошли подготовительные проверки и регистрацию. По словам зрителей и любителей ралли, гонка была яркой и интересной. Каждый экипаж ждала трасса длиной почти в 20 километров, состоящая из шести кругов. До финиша добрались только 27 автомобилей. Победителями в абсолютном зачете стали Борис Ганджа из Черкасской области и киевлянин Евгений Сокур, которые финишировали на авто под номером 4 «Mitsubishi Lancer Evo IX» с временем 57 минут и 33 секунды. Некоторые команды столкнулись, к сожалению, перед финишем с непредвиденными ситуациями, кто-то сходил с дистанции даже вначале, кто-то позже. Почти на пятом кругу николаевский экипаж Гриневичей (класс Р5) сошел с дистанции по причине проблем с двигателем.

- Наш класс является одним из наполняемых и состав очень сильный, - поделился Евгений Гриневич. - Наше выступление для нас было ожидаемо, мы изначально берегли мотор, но как показала практика, это не помогло. Мотор не выдержал нашего темпа. Мы конкурентоспособный экипаж, но пока техника не дает реализовать наш потенциал. Благодаря нашим болельщикам и нашей поддержке мы обязательно продолжим борьбу в личном зачете и наконец-то закончим черную полосу. Наше участие в этом сезоне возможно благодаря только морскому порту «Ника-Тера», «UPSS Terminals», «МегаГрад», народному депутату Артему Ильюку, Василию Валенкову, Вячеславу Симченко и другим не менее важным людям для нашей команды, - добавил Евгений.

Фото – Денис Сисин

Несмотря на то, что автоспорт в Украине начинает набирать обороты, главной проблемой для спортсменов продолжает оставаться финансирование в техническую часть гонок. Николаевские спортсмены не собираются сдаваться, а наоборот заявляют о желании приложить все усилия для старта на следующих гонках.