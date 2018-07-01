Университет имени Орлика осуществляет подготовку по специальностям, входящим в ТОП востребованных и оплачиваемых в Украине и мире

В Николаеве 27 июня, в преддверии дня Конституции, основы которой для всего мира заложил украинец Пилип Орлик, в Международном классическом университете имени П. Орлика состоялся выпуск студентов.
Об этом сообщили в пресс-центре университета.
Выпускниками университетского комплекса в этом году стали более 700 человек по направлениям и специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Физическая терапия и эрготерапия», «Фармация», «Психология», «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Гостинично-ресторанный бизнес», «Туризм», «Право», «Архитектура и строительство (геодезия и землеустройство)», «Транспортные технологии (автомобильный транспорт)», «Журналистика», «Маркетинг», «Финансы, банковское дело, страхование», «Учет и аудит», «Предпринимательство, товароведение и биржевая деятельность», «Компьютерная инженерия».
По данным статистики, именно эти специальности входят в топ самых востребованных в Николаевской, Одесской областях, Украине и мире. В частности, в странах Евросоюза топ востребованных для украинцев специальностей - это:
1. Работники медицинских специальностей разного уровня: врачи, лаборанты, эрго- и физиотерапевты, медсестры, фельдшеры, санитары.
2. Фармацевты.
3. IT-специалисты.
4. Разнообразные специалисты в области строительства (геодезия и землеустройство).
5. Специалисты транспортных, преимущественно автомобильных технологий.
6. Представители гостинично-ресторанного и туристического бизнеса.
Самыми востребованными в Украине, по данным статистики, на сегодня считаются:
1. IT-специалисты.
2. Интернет-маркетологи, специалисты по продажам.
3. Экономисты, бухгалтеры, юристы.
4. Специалисты в области строительства, землеустройства, проектирования (особенно объектов гостиничного и ресторанного бизнеса).
5. Фармацевты всех профилей и уровней.
6. Психотерапевты, психологи.
В Одессе лучше всего трудоустраиваются специалисты в области услуг, продаж и торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортных перевозок, фармации.
В Николаеве, по данным TRUD.COM, наиболее высокооплачиваемыми считаются журналисты, айтишники, специалисты, работающие в сельском хозяйстве, строительстве, автотранспорте, образовании, менеджменте, маркетинге. Востребованы в Николаеве специалисты производственной сферы, торговли, маркетинга, автотранспорта, IT-технологий, строительных специальностей и гостинично-ресторанного хозяйства.
В своем обращении ректор университета имени П.Орлика Людмила Матвиенко пожелала выпускникам:
«Я не верю, что кто-то не нужен своей стране. Я не верю страданиям, сопровождающимся словом «дайте». Люди, имеющие достойную цель, которые не боятся препятствий и настойчиво работают - достигают успеха. Успешные родители своим примером помогают стать успешными своим детям. В этом опыт многих успешных людей и стран.
Никогда не останавливайтесь. Не замирайте на своих успехах или неудачах. Только развитие приносит новые идеи. Только труд и новые идеи ведут к успеху. Удачи! У нас все получится, потому, что мы идем к своей цели!».