Застрявших в Тунисе туристов начали возвращать домой, - МИД Украины

Из Туниса вылетел первый самолет из украинскими туристами, застрявшими в аэропорту города Монастир.

Об этом у себя в Twitter сообщил замдиректора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

«В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой», - написал он.

Ранее сообщалось, что из-за невыполнения туроператором своих обязательств в аэропорту Туниса застряли около 300 украинских туристов.

Напомним, группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств. Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждать, когда же им дадут улететь домой. При этом у них возникли проблемы с деньгами и питанием. Туристы были вынуждены начать блокировать администрацию аэропорта для привлечения внимания к проблеме. 2 июля застрявшие в грузинском аэропорту туристы из Николаева успешно вернулись домой.