Неограниченное количество тренировок в тренажерном зале СК Легион!

Лето это отличное время для работы над собой!

Обмен веществ ускоряется, все процессы в организме, в том числе сброс лишнего веса и набор качественной мышечной массы, протекают значительно быстрее.

Воспользуйтесь шансом построить свое тело! Особенно когда в СК Легион действуют такие горячие скидки! Безлимитное посещение тренажёрного зала весь июль и август - 500 грн., август - 300 грн.

Спортивный клуб Легион предлагает оптимальный набор кардио и силовых тренажеров, чистые раздельные душевые и раздевалки, возможность заниматься как самостоятельно, так и с тренером. Тренера зала имеют опыт проведения тренировок как для снижения лишнего веса, так и для набора массы.

Тренажёрный зал работает:

с понедельника по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях, а также по т.0982810068

https://www.instagram.com/sc.legion.nikolaev/

https://www.facebook.com/legion.nikolaev

адрес: ул. Спасская 1, главный вход здания Проектного института, (пересечение ул. Артиллерийской и ул. Спасской, вблизи ННУ им. Сухомлинского)