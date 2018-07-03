Неограниченное количество тренировок в тренажерном зале СК Легион!

Лето это отличное время для работы над собой!
Обмен веществ ускоряется, все процессы в организме, в том числе сброс лишнего веса и набор качественной мышечной массы, протекают значительно быстрее.
Воспользуйтесь шансом построить свое тело! Особенно когда в СК Легион действуют такие горячие скидки! Безлимитное посещение тренажёрного зала весь июль и август - 500 грн., август - 300 грн.
Спортивный клуб Легион предлагает оптимальный набор кардио и силовых тренажеров, чистые раздельные душевые и раздевалки, возможность заниматься как самостоятельно, так и с тренером. Тренера зала имеют опыт проведения тренировок как для снижения лишнего веса, так и для набора массы.
Тренажёрный зал работает:
с понедельника по субботу - с 8.00 до 22.00
в воскресенье - с 9.00 до 19.00
Подробности узнавайте в социальных сетях, а также по т.0982810068
https://www.instagram.com/sc.legion.nikolaev/
https://www.facebook.com/legion.nikolaev
адрес: ул. Спасская 1, главный вход здания Проектного института, (пересечение ул. Артиллерийской и ул. Спасской, вблизи ННУ им. Сухомлинского)