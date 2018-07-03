Нардеп Ильюк требует разобраться с ЖКП «Південь», которое наняло «коллекторов», чтобы выбить долги с николаевцев

Артем Ильюк Николаевское жилищно-коммунальное предприятие «Південь», которое обслуживает Ингульский район, наняло коллекторов, чтобы заставить горожан заплатить долги за коммунальные услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе народного депутата Украины, председателя Николаевской областной организации партии «Відродження» Артема Ильюка.

Такие действия возмутили Ильюка, и он подготовил четыре обращения, чтобы привлечь к ответственности руководство ЖКП.

– То, чем сейчас занимается руководство ЖКП «Південь», иначе как беспределом нельзя назвать. Коммунальное предприятие начинает войну с николаевцами, собирается выбивать из них деньги за долги. Мне кажется, что городская власть вместе с некоторыми депутатами городского совета замахнулись на святое. Я не понимаю, каким образом коллекторская компания будет выбивать деньги с горожан: пенсионеров, ветеранов, с малоимущих, с тех, кто не может оплатить свои непомерные счета. Нанимать коллекторскую фирму, чтобы выбивать деньги с простых горожан – это верх цинизма. Чтобы не допустить такого, я подготовил ряд обращений. Первое – это обращение в прокуратуру об открытии производства относительно руководства ЖКП «Південь». Второе – обращение к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой относительно распространения персональных данных. Разглашение персональных данных николаевцев – нарушение всех свобод человека и этого нельзя допускать. Я считаю, что руководство ЖКП «Південь» необходимо привлечь к ответственности, составить админпротоколы и направить их в суд, - сказал народный депутат.

Артем Ильюк отметил, что, помимо прочего, он обратился в Госаудитслужбу, чтобы она провела внеплановую проверку на коммунальном предприятии и изучила законность использования бюджетных средств. По результатам проверки он требует направить материалы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Он также обратился к Николаевскому городскому голове Александру Секневичу с требованием провести служебную проверку на коммунальном предприятии, отстранить все руководство ЖКП на время служебной проверки, а по ее результатам – уволить.

– Это нельзя бросать на самотек. Я проконтролирую всю ситуацию. Никто не имеет права так поступать с горожанами. Интересно, что заместителем директора ЖКП «Південь» является депутат Николаевского городского совета, член фракции «Оппозиционный блок». А значит люди из «Оппозиционного блока» могли приложить к этому беспределу свою руку. Отмечу, что во время выборов в 2015 году именно эта политическая сила давала обещания снизить тарифы для николаевцев. Однако сформировав большинство в исполкоме и зайдя большинством в горсовет, именно она, по сути, увеличила тарифы, нарушив все свои обещания перед горожанами, - заявил Ильюк.

Парламентарий также порекомендовал горожанам обращаться в его общественную приемную: