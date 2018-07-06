Николаевский фонд «Доброта и Доверие» завоевал «серебро» на международном фестивале талантов

Воспитанники известного николаевского благотворительного фонда «Доброта и Доверие» стали серебряными призёрами в номинации хореография на Международном фестивале детского творчества «Золотий лелека».

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

Фестиваль «Золотий лелека» проходит в Николаевской области уже более двадцати лет. В этом году в курортной зоне Рыбаковки жюри XXI фестиваля выбирало лучших из лучших по нескольким направлениям: хореография, музыкальное и театральное искусство, живопись и графика, декоративно-прикладное искусство, литературное творчество. XXI Международный фестиваль детского творчества «Золотий лелека» длился на протяжении целой недели – с 25 июня по 2 июля под девизом «Откроем свои таланты миру».

- Мы ездим на фестиваль три года подряд и всегда стараемся удивить зрителя и жюри, - поделилась глава БФ «Доброта и Доверие» Валентина Ткаченко. – С каждым разом всё сложнее, потому что появляется всё больше и больше сильных коллективов. В этом году мы отправились средней группой (8-10 лет) в количестве девяти детей и выступали с двумя номерами: «Украина – это мы» и «Ирландия». Наше призовое место доказывает старание деток, их вложенную душу в постановку и душу тренера, конечно же, мы всегда отличаемся яркой музыкой и необычными костюмами. Без поддержки нам бы не удалось попасть на фестиваль, поэтому мы искренне благодарим всех, кто в нас верил и помогал, в том числе и наших давних друзей в лице «Морского специализированного порта Ника-Тера».

На фестивале собралась талантливая молодёжь разных стран мира и городов Украины. Поэтому соперников у воспитанников фонда «Доброта и Доверие» было достаточно – в их номинации выступало12 коллективов с двумя номерами.

Престижность фестиваля не оспаривается и каждый год в жюри можно встретить известных деятелей искусства, заслуженных мастеров, заслуженных и народных артистов Украины.

В этом году среди гостей фестиваля были народные артисты Украины Григорий Чапкис, Наталья Бучинская, заслуженный артист Украины Андрей Князь, Мила Нитич, дуэт «Анна-Мария», участники телепроектов «Голос страны» Наталья Гордиенко, Ирина Островская, Олег Дацко.

Стоит отметить, что БФ «Доброта и Доверие» помогает детям из малообеспеченных семей и сиротам, а также детям с особенными возможностями реализовать свой потенциал, свои творческие способности и полноценно жить. В свою очередь, морской порт «Ника-Тера» неоднократно выступает партнёром фонда и поздравляет коллектив с высоким результатом и желает дальнейших успехов.