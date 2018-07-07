В управлении ГФС определили добросовестных налогоплательщиков Николаевщины

В Главном управлении ГФС в Николаевской области 5 июля состоялось заседание областной рейтинговой комиссии всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики-2017».

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

Заседание провели с целью определения победителей первого (регионального) тура и избрания номинантов для участия во втором (всеукраинском) туре рейтинга. Как отметил начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, целью рейтинга является определение лучших достижений налогоплательщиков, усиление роли и авторитета добросовестных налогоплательщиков в бизнесе, обществе и государстве, создание благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом для дальнейшего развития предпринимательства на Николаевщине.

По результатам рассмотрения заявок предприятий и организаций Николаевской области на участие в рейтинге определено 6 победителей первого тура, а именно: ООО СП «Нибулон», ООО «Хладотехника», ООО «Марин Дизайн Инжиниринг Николаев», ООО «Укрэксим», ООО «Еридан-комерц», ДПТС «Квант», ЧАО «Атомсервис» из Южноукраинска. Торжественная церемония награждения победителей первого тура состоится в августе 2018 года.

Председатель областной рейтинговой комиссии и совета территориального отделения всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в Николаевской области Наталия Запорожченко отметила, что проведение ежегодного рейтинга морально поощряет налогоплательщиков, стимулирует расширение их предпринимательской деятельности, является примером ведения бизнеса, а также добросовестной уплаты налогов.

В завершение заседания Наталия Запорожченко поблагодарила руководство Главного управления ГФС в Николаевской области за содействие и поддержку в проведении конкурса, а также выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве в формировании высокой налоговой культуры граждан, внедрении идеологии партнерства между Государственной фискальной службой в Николаевской области и налогоплательщиками.