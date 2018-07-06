С трибуны ВР зачитали обращения нардепа Ильюка с просьбой разобраться с «коллекторскими услугами» ЖКП «Південь»

Артем Ильюк Депутатские запросы николаевского народного депутата от партии «Відродження» Артема Ильюка с просьбой разобраться с ЖКП «Південь», которое наняло «коллекторов», чтобы «выбить» долги с николаевцев, зачитали с трибуны Верховной Рады.

Об этом сообщают в пресс-службе парламентария.

Так, народный депутат обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой о проведении проверки владельца персональных данных (жилищно-коммунального предприятия Николаевского городского совета «Південь»), предписания о запрете передачи персональных данных потребителей третьим лицам и принятия других мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Ильюк также обратился к начальнику Южного офиса Госаудитслужбы Олегу Муратову с просьбой о проведении внеплановой проверки ЖКП «Південь» на предмет целевого использования средств бюджета Николаева, проверки закупок, достижений экономии бюджетных средств и результативности в деятельности распорядителей бюджетных средств, а также проведения других мероприятий, относящихся к полномочиям Госаудитслужбы Украины.