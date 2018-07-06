В Николаеве 16 женщинам вручили звание «Мать-героиня»

В пятницу, 6 июля, в честь Дня семьи в Николаевском областном краеведческом музее 16 женщин получили от Президента Украины звание «Мать-героиня».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В зале музея собрались матери и их семьи – с кем-то пришли дети, а с кем-то даже внуки. Торжества начались с небольшого экскурса в историю праздника Дня семьи, который начал отмечаться не так давно – в 2012 году. После слово взял глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, который в своей речи склонялся к патриархальным принципам в обществе. Он благодарил матерей за то, что они рождают детей и в частности мальчиков, которые впоследствии становятся героями, которые способны защищать Украину.

Затем он вручил каждой из женщин значок и книжечку о присвоении звания. У каждой из матерей-героинь Савченко интересовался, сколько та родила детей, и удивлялся, когда слышал о шести, а то и одиннадцати ребятах.

Также женщин поздравили музыкальными номерами, а в конце сотрудники музея провели для всех экскурсию по своим залам. По её завершению все матери-героини получили подарки от ОГА. Отметим, что в отличие от прошлого года, подарки не ограничились одеялами – к ним теперь прибавились настольные игры для детей и подушки.

Напомним, что в прошлом году в Николаеве многодетные матери получили по нагрудному знаку от президента и по одеялу от мэрии.