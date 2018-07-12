Верховная Рада приняла законопроект о защите оборонных предприятий, соавтором которого выступил нардеп Ильюк

Артем Ильюк Верховная Рада поддержала законопроект №6697, который призван защитить предприятия государственного концерна «Укроборонпром» от взысканий со стороны государства-агрессора.

Об этом сообщают в пресс-службе народного депутата Ильюка.

Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк поблагодарил коллег за позитивное голосование по законопроекту, соавтором которого он является. Артем Ильюк заявил, что законопроект о задолженностях предприятий оборонно-промышленного комплекса госконцерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором является очень важным шагом в защите украинских предприятий.

– Прошел целый год, и сегодня мы получили 244 голоса «за». Этот законопроект защищает украинские оборонные предприятия от претензий российских контрагентов, которые хотят взыскать с украинских предприятий задолженности по невыполненным контрактам. Одним из таких предприятий является «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект». Взыскание долгов с «Зори»-«Машпроекта» привело бы к полному банкротству предприятия. Тысячи рабочих могли бы остаться без работы, а их семьи – без средств на проживание. Такой ситуации допустить было нельзя! Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас своим голосом «за». Отдельно хочу поблагодарить коллегу Андрея Вадатурского! – заявил народный депутат Ильюк.

Он также отметил, что в условиях, в которых оказалась наша страна за последние годы, этот закон без преувеличения является стратегически важным и для отечественной экономики, и для оборонного комплекса. Кроме Николаева, во многих других городах Украины работают свыше 100 заводов и фабрик, которые в любой момент могли бы приостановить свою работу из-за взысканий со стороны России.

Теперь же принятый в Верховной Раде документ обезопасит десятки тысяч украинцев от возможных потерь рабочих мест, а вместе с этим и сохранит важнейшие оборонные предприятия Украины.