На Николаевщине объявили штормовое предупреждение – в ближайшие часы ожидается гроза

В Николаеве до конца суток, 16 июля, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщается на Facebook-странице службы оперативного реагирования департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

В течение ближайших двух часов по городу и Николаевской области ожидается гроза, которая сохранится до конца суток.

Согласно прогнозу погоды, температура воздуха днем поднимется до 28 градусов по Цельсию. Вечером понизится до 24 градусов.

Напомним, что ранее в городе Южноукраинске Николаевской области выпал сильный град.