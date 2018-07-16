Пока я вижу лишь большой обман николаевцев, - нардеп Ильюк о конкурсе на обслуживание многоэтажных домов

Артем Ильюк На прошлой неделе в Николаеве прошел конкурс на обслуживание многоэтажных домов. Его результаты оказались противоречивыми и скандальными. Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк, избранный в Ингульском и Корабельном районах, заявил, что члены исполнительного комитета горсовета должны отменить это решение департамента ЖКХ о назначении управителя по результатам конкурса, если там есть нарушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Ильюка.

13 июля в департаменте ЖКХ огласили результаты конкурса на обслуживание многоэтажных домов в Ингульском и Корабельном районах, а также микрорайоне Соляные в Центральном районе Николаева. Во всех трех лотах победителем была названа созданная несколько недель назад компания «Місто для людей – Миколаїв». Председателя комиссии, заместителя директора департамента ЖКХ, депутата горсовета от «Самопомощи» Александра Репина обвинили в лоббировании интересов фирмы.

– Проведение конкурса и его финал вызывает ряд вопросов и возмущений. Согласно порядку проведения конкурса по назначению управителя многоквартирных домов, департамент ЖКХ Николаевского горсовета должен не позже 18 июля принять решение о назначении управителя, не имея при этом полномочий признать конкурс не состоявшимся, - сказал Ильюк.

Конкурс считается недействительным, если конкурсное предложение не соответствует конкурсной документации, если участник прекращает свою деятельность (начата процедура банкротства), если участник конкурса подал недостоверную информацию и это установили, а также если конкурсант ненадлежащее оформил документы.

Еще в сентябре 2016 года было принято решение исполнительного комитета №845 «О жилищно-коммунальных услугах, которые избираются на конкурсной основе». Контроль за выполнением решения департамента ЖКХ был возложен на заммэра по жилищно-коммунальным вопросам. За два года на этой должности сменилось три руководителя.

- Целых два года шла подготовка к конкурсу? Зачем тогда нужно было исполнительной власти возлагать на себя обязанность соблюдать контроль, но забыть о нем на пару лет? – задал вопрос Ильюк.

В свою очередь согласно пункту 3 части 2 статьи 52 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» исполнительный комитет Николаевского городского совета имеет право изменять либо отменять акты подчиненных ему исполнительных органов совета, а также их должностных лиц. А потому исполнительный комитет Николаевского городского совета своим решением может отменить решение Департамента ЖКХ о назначении управителя.

– В сложившейся ситуации мне непонятно одно: как представители различных фракций в городском совете, депутаты которых являлись членами конкурсной комиссии по определению управителя многоквартирных домов, могли допустить такое решение. Почему не били тревогу еще до подведения итогов конкурса? У меня есть ощущение, что это все большой спектакль, в который многие депутаты не были посвящены. Он был спланирован заранее, о чем знали лишь несколько кукловодов из определенных политических сил. Если на сессии будет принято решение об отмене этого конкурса, то наверняка суд признает его незаконным. Тогда у меня вопрос: зачем принимать заведомо незаконные решения?