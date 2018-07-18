Укравтодор потребовал от Службы автомобильных дорог объяснить, почему в Вознесенске прекратился ремонт «киевской» трассы

Укравтодор потребовал от Службы автомобильных дорог в Николаевской области объяснений, почему в Вознесенске прекратился ремонт трассы Н-24.

Такое обращение было отправлено в САД после встречи депутата Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислава Невеселого с и.о. заместителя директора Укравтодора Александром Харченко, сообщил депутат на своей странице в Facebook.

– Вы знаете, что в Вознесенске проблема с дорогами. Сейчас именно тот пик, когда необходимо действовать и принимать серьезные решения, иначе наш город останется без дорог вообще. Я поднимал этот вопрос не раз. Я ездил и в Службу автомобильных дорог в Николаевской области, я озвучивал проблему на комиссиях и сессиях областного совета. Были предприняты попытки что-то сделать, и даже начиналась работа, однако сейчас из-за недостатка финансирования все ремонтные работы остановились. Дорога Н-24 в ужасном состоянии и оно будет ухудшаться с каждым днем все больше и больше. Я не могу этого допустить.