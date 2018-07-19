На Николаевской верфи СМГ приступили к изготовлению первого разгрузочного конуса для ЮГОКа

На Николаевской верфи СМГ в рамках контракта на изготовление трех чанов сгустителя для Южного горно-обогатительного комбината кипит работа.

Об этом сообщили в пресс-службе Смарт Меритайм Групп.

Недавно судостроители приступили к изготовлению первого разгрузочного конуса. Только в апреле 2018 года Смарт Меритайм Групп начала резать первый металл, а уже в конце июля первая часть готовых металлоконструкций будет поставлена на Южный ГОК.

Сгуститель проекта немецкой компании ENGINEEREING DOBERSEK GMBH представляет собой металлоконструкцию из трех чанов с опорной частью, каждый диаметром 62 м и высотой 10,9 м, их общий вес превышает 2 тысячи тонн.

Сгуститель предназначен для нового гидротехнического комплекса с технологией транспортировки пустой породы в сгущенном состоянии после извлечения жидкости.

Справка:

Смарт Меритайм Групп (СМГ) – крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

С сентября 2017 г. заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет за полный отработанный месяц от 8 тысяч до 26 тысяч гривен.

Смарт Меритайм Групп приглашает на свои верфи в Херсоне и Николаеве сборщиков и сварщиков. Принимаем учеников по профессиям сборщик и сварщик. Наш телефон 0-800-600-400. Звонок бесплатный.