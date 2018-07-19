Семейные бюджеты не переживут еще одного подорожания газа, - «Наш край» выступил против инициативы правительства

В Николаевской области партия «Наш край» начала всеукраинскую кампанию сбора подписей против намерений правительства повысить цену на газ.

Об этом сообщили в пресс-службе «Нашего края».

К инициативе «Нашего края» присоединились активисты по всей территории области, начиная с областного центра, заканчивая самыми отдаленными селами. Как отмечает глава «Нашего края» на Николаевщине Юрий Кормышкин, результат этой кампании покажет реальное отношение обычных людей к порой необдуманным решениям правительства. Все подписи вместе с требованием недопущения повышения цены на газ будут переданы в Кабмин.

- Многие семейные бюджеты не переживут еще одного подорожания газа. За последние 5 лет цена и так выросла в 7 раз, очередное повышение может спровоцировать инфляцию и сделать бедных еще беднее в то время, когда наша страна имеет все возможности увеличить добычу собственного газа, - говорит Юрий Кормышкин.

В партии отмечают, что разведанного украинского газа хватит на 30 лет, а потенциального газового ресурса - на 300-400 лет. «Наш край» убежден, что повышения можно не просто избежать, но и напротив, увеличив добычу собственного газа, уменьшить цену для населения.

- В свое время очень много сил и средств каждая область потратила на то, чтобы газифицировать села, большинство людей самостоятельно заводили газ в дома для того, чтобы сделать свою жизнь комфортней и экономичней. В результате – все старания, которые были проделаны ранее, сегодня могут попросту быть сведены на нет. Люди перестанут платить за газ, потому что им попросту не будет из чего заплатить в то время, когда в нашей стране есть собственный газ, который и дешевле, и запасы которого позволяют сделать цену доступной для людей, - говорит Юрий Кормышкин.

Себестоимость сырья ОАО «Укргаздобыча» составляла в 2017 году 1033 грн. за тысячу кубов, а населению же газ продают по формуле «Дюссельдорф+» - за 6957 грн за тыс. кубов. «Наш край» убежден, что для увеличения добычи украинского газа нужно убрать бюрократию и чиновников-коррупционеров от принятия решений по освоению газовых месторождений. Вместе с тем, газовые компании должны вкладываться в социальное развитие территорий, где они осуществляют добычу. Партия «Наш край» призывает правительство:

• наращивать добычу украинского газа;

• направить весь газ украинской добычи на потребности людей и ЖКХ;

• ликвидировать коррупцию в отрасли - принятие решений должно быть прозрачным;

• устранить газовые «прокладки» - компании олигархов, которые обогащаются на украинцах;

• не идти на кабальные, антисоциальные и антиукраинские условия МВФ ради очередного кредита, отстаивать интересы украинских граждан.

Более подробно о том, как можно присоединиться к Всеукраинской кампании «Нашего края» по сбору подписей против намерений правительства повысить цену на газ, можно узнать по телефону 800 21 800 4 или у волонтеров партии «Наш край», которые ежедневно будут собирать подписи во всех районах и городах области.