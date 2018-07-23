«Требуется новый подход в развитии и поддержке футбольных стадионов в Николаеве», – глава ФФУ области Пасечный

Глава Николаевской областной Федерации футбола Украины Александр Пасечный заявил, что Николаеву нужен новый подход в развитии и поддержке футбольных стадионов.
Об этом идет речь в его интервью интернет-изданию «Мой город».
По его словам, сейчас в области строится 13 площадок с искусственным покрытием.
– Мы обращаем внимание на качество стадионов, работа ведется. Вообще большой успех ФФУ в том, что по всей Украине строятся порядка двух тысяч площадок. В том числе в Николаевской области в этом году запланировано строительство 13 площадок на условиях государственного софинансирования. Также строятся и частные площадки, в этом направлении также есть наработки. Под эту программу мы планируем с осени начинать чемпионаты среди детей 10-12 лет и сделать полноценный детский чемпионат на новых площадках. Мы надеемся, что эта программа даст большой толчок в развитии детского футбола в первую очередь, но, соответственно, и молодежь также будет иметь больше возможности играть. Параллельно с этим мы развиваем мини-футбол как часть большого футбола в области. Также мы рады, что открывается новый стадион с натуральным покрытием в Николаеве, который даст большие возможности ДЮСШ на профессиональном уровне играть. Кроме того, мы лоббируем вопрос об открытии двух больших футбольных полей в области. Это достаточно дорогой проект, и мы не говорим, что сделаем его быстро, но по крайней мере это наша мечта и цель. Это необходимо, потому что у нас зимнее первенство проводится только в Николаеве. Но область большая и было бы замечательно, если бы в районах были хорошие условия для проведения чемпионата, – отметил Пасечный.
При этом, по его словам, в Николаеве есть еще стадионы, которые требуют ухода.
– Очень хотелось бы видеть активизацию работы по улучшению инфраструктуры. Есть три поля с искусственным покрытием, сейчас достроили новое поле с натуральным газоном, за что спасибо городской власти и энтузиасту этого проекта Сергею Анатольевичу Кантору. Но хотелось бы, чтобы такое же отношение было к стадиону на Темводе, стадиону в Терновке, стадиону в ДЮСШ №5 в Корабельном районе. У нас в первую очередь делаются трибуны, раздевалки, админпомещения – это очень важно, но качество поля играет не последнюю роль. В общем, требуется новый подход в развитии и поддержке футбольных стадионов в Николаеве. Работа есть, но хотелось бы еще больше. Нужно соблюдать традиции, но ставить перед собой более высокие задачи, – резюмировал Пасечный.