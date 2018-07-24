Нардеп Ильюк попросил главу Нацкомиссии защитить права николаевцев, которых отключают от света и газа

Артем Ильюк Народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк обратился к председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксане Кривенко с просьбой защитить права николаевцев, которых отключают от света и газа.

Об этом сообщают в пресс-службе парламентария.

– На протяжении недели я получаю звонки и сообщения от николаевцев, которые рассказывают об отключениях электроэнергии и газоснабжения в их квартирах. Такая ситуация сложилась из-за злостных неплательщиков, но в чем же виноваты те, кто постоянно платит по счетам? Монополисты не разбираются в проблеме и отключают от света и газа подъезды или сразу весь дом и далеко не на пару часов. Иногда отключения затягиваются на несколько дней. Отключая потребителей от электроснабжения или газоснабжения, монополисты не выполняют свои обязательства и приравнивают условия должников и плательщиков. Николаевцы заслуживают защиты своих конституционных прав! – заявил народный депутат.

Нардеп потребовал разработать проект нормативно-правового акта регулятора, и при необходимости внести изменения в действующие правила и кодексы по поставкам электрической энергии и природного газа потребителям, проживающим в многоквартирных домах или общежитиях, чтобы не допустить отключение их из-за задолженности других потребителей. Также Ильюк требует подготовить и утвердить нормативно-правовой акт, в котором определить, что отключение населению Украины электрической энергии и природного газа может быть только крайней мерой и может применять «монополистом» только после неисполнения судебного решения по взысканию задолженности за потребленные услуги.

Напомним, что в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» с маленькими детьми перекрыли дорогу на улице Курортной, потому что в их домах отключили электроэнергию.