За первое полугодие распорядители средств в Николаевской области сэкономили 12,1 миллиона гривен на допороговых закупках

По итогам работы, проведенной в сфере закупок товаров и услуг в первом полугодии 2018 года, органы власти Николаевщины сэкономили 12,1 миллиона гривен публичных средств на допороговых закупках.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Напомним, что в ноябре 2017 года председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал распоряжение "О проведении допороговых закупок товаров и услуг с использованием электронной системы закупок ProZorro". Согласно документу, было поручено руководителям структурных подразделений облгосадминистрации, председателям райгосадминистраций, а также рекомендовано мэрам городов областного значения, сельским, поселковым головам и председателям объединенных территориальных громад:

1) осуществлять закупки товаров с использованием электронной системы закупок РrоZоrrо, в случае, если ожидаемая годовая стоимость предмета закупки равна или превышает 3000 гривен и не превышает сумм, определенных Законом Украины «О публичных закупках»; 2) принять меры по осуществлению подчиненными предприятиями, учреждениями и организациями закупок товаров, стоимость предмета закупки которых равна или превышает 3000 гривен и не превышает сумм, определенных Законом Украины «О публичных закупках».

Информацию об использовании и экономии средств предоставил департамент экономического развития и региональной политики Николаевской ОГА по результатам обобщения данных публичных закупок во II квартале текущего года.

Так, допороговые закупки в отчетном периоде проводили 243 распорядителя бюджетных средств (главные распорядители средств местного бюджета и подчиненные им предприятия, учреждения, организации). Общая фактическая стоимость договоров, заключенных в отчетном периоде по результатам допороговых закупок товаров и услуг, составила 69,3 миллиона гривен.

В соответствии с Законом Украины «О публичных закупках» и распоряжением для проведения допороговых закупок, электронная система ProZorro применялась для обеспечения конкурсного отбора исполнителей и размещения отчетов о заключенных договорах.

Заключением договоров завершилось 409 закупок, проведенных на конкурентной основе, общей стоимостью 18,2 миллиона гривен. При этом в пределах, определенных распоряжением для закупки товаров (от 45 тысяч гривен до 200 тысяч гривен), заключены договоры на 15,4 миллиона гривен публичных средств, или 84,6% фактической стоимости по завершенным допороговым конкурентным закупкам, проведенным с использованием в электронной системе ProZorro.

По закупкам, которые в отчетном периоде начинались с использованием процедуры конкурентного отбора в системе ProZorro, но признаны несостоявшимися или отмененными, заключено 235 прямых договоров. Фактическая стоимость прямых договоров по таким закупкам составила 4,3 миллиона гривен. При этом фактическая стоимость заключенных договоров с размещением отчета об их заключении в ProZorro - 2,3 миллиона гривен.

Использование электронной системы ProZorro при закупках товаров и услуг привело к экономии публичных средств в сумме 3,9 миллиона гривен или 16,2% от ожидаемой стоимости соответствующих закупок. В подавляющем большинстве предметом закупки выступали товары - наиболее распространенными были горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственная продукция, офисная и компьютерная техника.

Среди структурных подразделений облгосадминистрации всего закупок с использованием электронной системы ProZorro (по количеству договоров) осуществляется в сферах здравоохранения (114 договоров), социальной защиты (52 договора), и образования (34 договора). На районном уровне больше всего закупок провели распорядители таких райгосадминистраций: Врадиевской (32), Доманевской (25), Новобугской (24), Николаевской (22).

Наибольшего уровня экономии средств по заключенным договорам по закупкам, которые проводились в отчетном периоде с применением конкурентного отбора, достигли: департамент социальной защиты населения ОГА (35,5%), департамент финансов ОГА (28,2), управление здравоохранения ОГА 22%, Еланецкая РГА (25,8%), Николаевская РГА (20,8%), Арбузинская райгосадминистрация (18,2%).

Общая фактическая стоимость допороговых закупок товаров и услуг, произведенных без применения электронной системы ProZorro, составила 46,8 миллиона гривен, из них стоимость товаров - 29,8 тысячи гривен. Стоимость закупок, осуществленных с использованием электронной системы ProZorro, составляет около 32,4% от общей стоимости всех допороговых закупок товаров и услуг.