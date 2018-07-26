В местные бюджеты Николаевщины поступило 180 миллионов единого налога от предпринимателей-упрощенцев

Владимир Копица В первом полугодии 2018 года Главное управление ГФС в Николаевской области обеспечило поступление в местные бюджеты 180 миллионов гривен единого налога от физических лиц – предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, сумма поступлений увеличилась почти на 30 миллионов гривен.

По состоянию на 1 июля 2018 года на Николаевщине осуществляют свою хозяйственную деятельность 35 тысяч 232 физических лица – предпринимателя, которые являются плательщиками единого налога, в том числе: 7301 плательщик І группы, 16258 – ІІ группы и 11673 – ІІІ группы.

По словам начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Владимира Копицы, показатели поступлений единого налога свидетельствуют о прозрачном администрировании налогов, а также об эффективном сотрудничестве управления ГФС, органов государственной власти и органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на Николаевщине.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года николаевские налоговики пополнили бюджет на 25 миллионов экологического налога.