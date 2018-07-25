Нардеп Ильюк потребовал от мэра Николаева уволить главу администрации Ингульского района Гладун

Артем Ильюк Уже не первый раз народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк обращает внимание на проблемы, которые накапливаются в Ингульском районе из-за бездействия главы администрации.

Сейчас ситуация накалилась до предела, потому парламентарий обратился к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с требованием уволить Светлану Гладун с должности главы администрации Ингульского района, сообщают в пресс-службе народного депутата.

– За все время своей депутатской деятельности я не видел и не слышал такого количества обращений от николаевцев, которые недовольны работой администрации Ингульского района. Действие, а точнее говоря, бездействие главы администрации Светланы Гладун, которая не умеет организовать работу своих подчиненных, привело к тому, что мой телефон разрывается от звонков недовольных горожан. Звонят мне лично, так как по указанию главы районной администрации телефон в моей приемной убрали, видимо, опасаясь звонков недовольных горожан. Это не просто беспредел, это настоящее издевательство над пожилыми людьми, которым приходится в ужасную жару ходить пешком в приемную.

- В основном николаевцы жалуются на сферу ЖКХ и, казалось бы, элементарные вещи, такие как уборка улиц, тротуаров и дорог. Разве нельзя содержать район в чистоте? Снова и снова я слышу от жителей недовольство относительно этого вопроса, а ведь я не раз поднимал эту тему. Помимо всего прочего, еще и полное бездействие некоторых жилищно-коммунальных предприятий, которые не в силах нормально выполнять свою работу. Но при все этом они нанимают коллекторов для выбивания долгов с горожан. Все это проходит с молчаливого согласия главы района Светланы Гладун. Отмечу, что в мой округ входит целых два района: Ингульский и Корабельный. В Корабельном районе нет таких глобальных проблем. Глава администрации всегда на связи, активно и оперативно реагирует на проблемные вопросы. Что мешает делать это главе администрации Ингульского района? Я вам отвечу, что мешает. Это политическая составляющая в лице «Оппозиционного Блока», чьих депутатов в районе большинство. «Благодаря» некоторым таким депутатам горсовета в администрации были налажены коррупционные схемы, которые уничтожают район, сводят на нет все то, что налаживалось годами.