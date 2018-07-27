Нардеп Ильюк вступился за жителей КП «Гуртожиток»: «Разве можно так издеваться над николаевцами?»

Артем Ильюк В Николаеве продолжаются массовые отключения света в общежитиях коммунального предприятия «Гуртожиток». Народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк обратился к начальнику ГУНП в Николаевской области полковнику Александру Анохину, чтобы проверить факты мошенничества и привлечь к ответственности служебных лиц, а также принять все действенные меры по пресечению правонарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

– То, чем сейчас занимается руководство КП «Гуртожиток» и монополист «Николаевоблэнерго», иначе как схемами назвать нельзя! Ко мне обращаются жители этих общежитий, жалуются, что от них требуют повторно погашать задолженности, которые они уже погасили ранее!

Народный депутат привел в пример заявление одной из жительниц общежития, в котором она рассказывает о сложившейся ситуации:

«Жители, которые по договору обязаны платить за электроэнергию на свои лицевые счета в КП «Гуртожиток», теперь будут незаконно без договоров оплачивать за электроэнергию напрямую облэнерго в обход счетов «Гуртожитка». При этом мы должны оплачивать от имени юридического лица КП «Гуртожиток», не указывая в квитанции при оплате ни свою фамилию, ни номер квартиры. Таких долгов, как нам приписывают, в доме на самом деле нет! «Гуртожиток» специально дал нам реквизиты более чем на месяц позже, чтобы мы платили деньги им, а не облэнерго, а облэнерго теперь требует эти деньги с нас, угрожая отключением. Мы просто стали жертвами коррупционных схем и интриг и оказались в безвыходном положении, эта же проблема не только в нашем общежитии, а во всех обслуживаемых «КП Гуртожиток», - заявила женщина.

- Счета коммунального предприятия – арестованы, кровные средства, которыми оплачивают николаевцы свои платежки, уходят в никуда, так их еще и заставляют платить от третьего лица, угрожая и запугивая постоянными отключениями! Это не просто беспредел, это настоящие коррупционные схемы! Разве можно так издеваться над жителями? Может нам стоит тогда отключить от света мэрию, чтобы там начали наконец-то разбираться с проблемами «Гуртожитка»? – сказал Ильюк.

Ранее Артем Ильюк уже обратился к председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксане Кривенко с просьбой защитить права николаевцев, которых отключают от света и газа.