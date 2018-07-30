Не вижу никаких оснований, – нардеп Ильюк отзывает свой проект постановления о внеочередных мэрских выборах в Николаеве

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк направил на имя главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия письмо с отзывом проекта постановления «О назначении внеочередных выборов Николаевского городского головы».

Об этом сообщают в пресс-службе парламентария.

10 октября 2017 года на рассмотрение Верховной Рады был вынесен проект постановления №7189 «О назначении внеочередных выборов Николаевского городского головы». Основанием разработки и внесения соответствующего проекта постановления стало то, что 5 октября 2017 депутаты Николаевского городского совета досрочно прекратили полномочия городского головы Александра Сенкевича.