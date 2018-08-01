На Николаевщине почти 2,7 тысячи работодателей повысили заработную плату наемным работникам

Владимир Копица В Николаевской области 2 тысячи 668 работодателей повысили заработную плату наемным работникам.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, передает пресс-служба ведомства.

Главное управление ГФС в Николаевской области принимает эффективные меры относительно повышения уровня оплаты труда и соблюдения работодателями требований законодательства в части выплаты зарплаты на уровне, не меньше установленного минимума, повышения уровня оплаты труда наемным работникам.

Как отметил Копица, в борьбе с «теневым рынком труда» его ведомство плодотворно сотрудничает с органами государственной власти и местного самоуправления. На рабочих встречах обсуждаются направления совместной деятельности и первоочередные задачи по обеспечению контроля за соблюдением законодательства о труде.

В результате этой работы в первом полугодии 2018 года заслушано 1530 руководителей предприятий и 1348 физических лиц-предпринимателей Николаевщины, которые выплачивали заработную плату работникам на уровне меньше законодательно установленного минимума. Благодаря принятым мерам 1418 предприятий и 1250 физических лиц-предпринимателей повысили уровень выплаты заработной платы наемным работникам. В бюджет дополнительно обеспечено свыше 2 миллионов гривен налога на доходы физических лиц.