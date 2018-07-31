В николаевской «ОСНОВЕ» основой энергонезависимости Украины считают современные технологии и увеличение газодобычи

У Украины есть технологии для улучшения ситуации с энергоэффективностью, вопрос в создании благоприятных для их реализации общественно-политических условий.

Об этом в программе «Основа в лицах» заявила общественный деятельность, активист партии «Основа» в Николаевской области Анна Кашуба.

«С 1992 года я соучредитель семейного предприятия, которое все эти годы занималось изготовлением электротехники, электроснабжением промышленных объектов от проекта до ввода в эксплуатации. Лет 15 назад освоили энергосберегающую технологию, которая позволяет экономить миллионы гривен на крупных промышленных объектах ежегодно. Понимаю, что изменения необходимы не только на местном, а на общегосударственном уровне. Проанализировав программу партии «Основа», я поняла, что это именно то направление, в котором мне хотелось бы участвовать. Партия понимает роль современных технологий для развитии Украины и готова создавать политические условия для их внедрения. Высокие цены на энергоносители каждый день забирают деньги из карманов населения и ставят на грань выживания промышленные предприятия. Цена на газ будет снижена на 40%, при одновременной внедрении широкомасштабной программы энергоэффективности. Украина имеет широчайшие возможности по экономии и замещению дорогого газа, особенно импортного. Реализация программ энергоэффективности и развитие собственной газодобычи – это вопрос нашей энергетической независимости», - рассказала Кашуба.

При этом она добавила, что у Украины есть ресурсные возможности для обеспечения энергонезависимости.

«Запасы газа позволяют удовлетворить все потребности населения, промышленности, и немного экспортировать. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе (924 млрд. куб. м). Есть огромные перспективы добычи сланцевого газа. Но добыча в Украине практически стабильна – чуть больше 20 млрд. кубов в год. Остальное – закупаем. Эксперты оценивают потребность в инвестициях в газодобычу в $4-5 млрд, что соизмеримо с суммой, которая ежегодно тратится на закупку газа. При развитии собственной добычи газа, его розничная цена будет в несколько раз меньше мировой. При этом платежи домохозяйств за коммуналку не должны превышать 20% доходов семьи. А уровень доходов должен позволять семьям обходиться без субсидий», - говорит Кашуба.

По ее мнению, нынешние показатели энергозатрат требуют срочного исправления.