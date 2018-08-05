В мэрии предупреждают об ухудшении погоды на Николаевщине – в Укргидрометцентре сообщают, что весь день будет ясно

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В Николаеве и области в течение суток, 5 августа, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Служба оперативного реагирования Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

«В ближайшие 1-2 часа по городу и области ожидается гроза. Сохранится до конца суток», – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в Николаеве весь день будет ясно. Температура воздуха днем поднимется до отметки 31 градус по Цельсию, а ночью опустится до 20 градусов. 

Напомним, что ранее в Службе оперативного реагирования обещали, что в Николаеве будет гроза, но дождь так и не пошел, по крайней мере, в центре города. 

Виолетта Юрьевна

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