В местные бюджеты Николаевщины поступило треть миллиарда единого налога за полгода

Владимир Копица За первое полугодие 2018 года Главное управление ГФС в Николаевской области обеспечило поступление в местные бюджеты 366 миллионов 400 тысяч гривен единого налога.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Отмечается, что это на 45 миллионов 400 тысяч гривен или 14,1% больше, чем за соответствующий период в 2017 году.

В частности, от субъектов хозяйственной деятельности – физических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, поступило 216 миллионов 300 тысяч гривен единого налога, от юридических лиц – 52 миллиона 400 тысяч гривен, в т.ч. от сельхозтоваропроизводителей – 97 миллионов 600 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в местные бюджеты Николаевщины поступило 180 миллионов единого налога от предпринимателей-упрощенцев.