В Николаеве из-за ремонта теплотрассы перекроют проезд по части улицы Садовой

В Николаеве с понедельника, 13 августа, временно перекроют проезд по улице Садовая для ремонта теплотрассы.

Об этом сообщатся на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

«В связи с проведением ремонтных работ на тепловой трассе, с 13.08.2018 будет перекрыта проезжая часть по улице Садовая в направлении от улицы Кузнечной до улицы Пограничная», – говорится в сообщении.

Напомним, что у «Николаевоблтеплоэнерго» накопилось 142 миллиона гривен долга за налоги и газ. В КП говорят, что «тариф убыточен на 30%».