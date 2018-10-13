Николаевские радикалы разделяют возмущение водителей, но уверены, что забастовка не снизит цену на бензин

Руководитель областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко, комментируя забастовку николаевских водителей на Соборной площади Николаева из-за повышения цен на бензин и автогаз, заявил, что эта акция протеста не сможет изменить ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба областной парторганизации.

Напомним, на Соборной площади Николаева в четверг, 11 октября, автовладельцы собрались на митинг против повышения цен на топливо.