Николаевские радикалы разделяют возмущение водителей, но уверены, что забастовка не снизит цену на бензин

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Руководитель областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко, комментируя забастовку николаевских водителей на Соборной площади Николаева из-за повышения цен на бензин и автогаз, заявил, что эта акция протеста не сможет изменить ситуацию. 

Об этом сообщает пресс-служба областной парторганизации. 

Напомним, на Соборной площади Николаева в четверг, 11 октября, автовладельцы собрались на митинг против повышения цен на топливо.

«Целиком и полностью разделяю справедливое возмущение николаевских водителей, потому что цены на бензин и автогаз бьют рекорды. Но убежден, что в нынешней ситуации забастовка не поможет, потому что бензин на АЗС или же российский, или же опять-таки российский, только под белорусским брендом. Гривна  падает и будет падать дальше, мировые цены на нефть поднимаются, а беспомощная украинская власть, вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, ожидает очередные кредиты. Выход из этой ситуации вижу только один - идти на выборы и менять несостоятельную власть на ту политическую силу, которая умеет работать эффективно. Тогда заработает экономика, люди будут получать достойные зарплаты и пенсии и проблема стоимости горючего решится сама собой».

Тарас Леонтян

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