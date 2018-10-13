Николаевские радикалы разделяют возмущение водителей, но уверены, что забастовка не снизит цену на бензин

Руководитель областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко, комментируя забастовку николаевских водителей на Соборной площади Николаева из-за повышения цен на бензин и автогаз, заявил, что эта акция протеста не сможет изменить ситуацию.
Об этом сообщает пресс-служба областной парторганизации.
Напомним, на Соборной площади Николаева в четверг, 11 октября, автовладельцы собрались на митинг против повышения цен на топливо.
«Целиком и полностью разделяю справедливое возмущение николаевских водителей, потому что цены на бензин и автогаз бьют рекорды. Но убежден, что в нынешней ситуации забастовка не поможет, потому что бензин на АЗС или же российский, или же опять-таки российский, только под белорусским брендом. Гривна падает и будет падать дальше, мировые цены на нефть поднимаются, а беспомощная украинская власть, вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, ожидает очередные кредиты. Выход из этой ситуации вижу только один - идти на выборы и менять несостоятельную власть на ту политическую силу, которая умеет работать эффективно. Тогда заработает экономика, люди будут получать достойные зарплаты и пенсии и проблема стоимости горючего решится сама собой».