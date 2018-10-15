Порошенко сравнил получение автокефалии с вступлением в НАТО и Евросоюз

Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Никто не остановит украинский народ. И ни у кого мы не будем спрашивать разрешения, потому что решать должна Украина и ее народ, который борется за свободу, за будущее. Автокефалия – это весомое событие из того же ряда, что и наше стремление к вступлению в Евросоюз и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвизовый режим с Европейским союзом, выход из СНГ, отказ от ложного договора о «дружбе» с Россией, - сказал президент во время участия в молитве за Украину.

Он отметил, что все это является основой украинского, собственного пути развития, развития государства Украина и украинской нации.

- Это – вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то объясните мне, а почему решение Вселенского Патриарха позавчера обсуждалось на совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина? Не потому ли, что в жизни, как в той русской сказке: Кощей точно знает, где игла, в каком яйце, в каком сундуке и под каким дубом, - добавил глава государства. - Реакция Москвы на действия Киева и Фанара свидетельствует о том, что мы на правильном пути.

Глава государства подчеркнул, что автокефалия является частью государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую власть последовательно воплощает в жизнь последние 4,5 года, и которая будет продолжена и в дальнейшем.