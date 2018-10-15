В николаевской многоэтажке прорвало канализацию в подвале – жильцы жалуются на бездействие новой управляющей компании

В Николаеве в подвале многоэтажки по адресу проспект Героев Украины, 93 прорвало канализацию.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили жильцы этого дома.

По мнению жильцов, после смены управляющей компании их дом бросили и его не обслуживают ни ЖЭК «Бриз», ни «Місто для людей – Миколаїв».

«У нас полный подвал воды, вонь ужасная, дышать нечем, полная антисанитария. Обзвонили все инстанции, всем наплевать. Они ведут борьбу между собой – «Місто для людей» или «Бриз», а мы должны страдать. Идет отопительный сезон, как они включат отопление, если там вода?» - сообщила одна жительница этого дома.

Кроме того, в их доме уже три месяца не работает лифт. Его не починили ни «старые» коммунальщики, ни «новые».

По словам другой женщины, которая живет в этом доме, подвал почти полностью затоплен и жильцы не могут в него попасть. Выключить воду они тоже не могут – для этого нужно лезть в колодцы. Они с утра неоднократно звонили по телефонам новой управляющей компании, но к ним никто так и не приехал.

Обновлено в 16:24. Как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе компании «Місто для людей – Миколаїв», по указанному адресу выехала их аварийная бригада.

Напомним, что с 1 октября ЖКП «Бриз» больше не обслуживает дома в микрорайонах Северный и Соляные из-за экономически необоснованного тарифа, из-за которого предприятие терпит убытки.